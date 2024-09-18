Lübnan’da dokuz kişi hayatını kaybetmesine, 2 bin 800 kişi yaralanmasına neden olan çağrı cihazları patlatılmasından sonra Türkiye’de risk olup olmadığı sorusu tartışmaya açıldı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu cihazlar Türkiye’de neredeyse hiç kullanılmadığını belirtti.

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Ülke genelinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu dokuz kişinin öldüğü, 2 bin 800 kişi yaralandığı ve 200 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Lübnan Hizbullahı, ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. Siber saldırı, Suriye'deki cihazları da patlattı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İsrail cihazları yenileme sürecinde bir patlayıcı yerleştirmiş olma ihtimali bulunuyor. İkinci bir ihtimal bazı sinyallerle kısa devrelerle bataryaların ısıtılması sonucu patlatılması ihtimali var” açıklamasını yaptı.

"Türkiye için risk yok"

Anadolu Ajansı'nın Ediröt Masası'na konuk olan Uraloğlu, Türkiye’de risk bulunup bulunmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Bu cihazlar Türkiye’de neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye’de bir risk olmadığını şu an net olarak söyleyebilirim. Dijital tarafta alınması gereken çok tedbir var. Siber güvenlik alanında ciddi ilerlemeler kaydettik. Dünyada hiçbir ülke bir cihazın yüzde 100’ünü üretmiyor ama ana bileşenleri, yazılımı başta olmak üzere kendileri üretme gayreti içerisinde. Biz de bu gayretteyiz.”