Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü akşamı yaşanan olayda, düğünden evine dönerken bir grup gencin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden 16 yaşındaki engelli kız çocuğu, durumu ailesine açıkladı.

Eş zamanlı operasyon

Ailenin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği öne sürülen bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri tespit etti. Kimlik tespitleri yapılan 2’si yabancı uyruklu 9 şüpheli, adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

9 şüpheliden 7'si tutuklandı

İlçe Emniyet Amirliğindeki sorguları tamamlanan 9 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Sarayköy Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden sorguları boyunca, il merkezinden takviye olarak gelen çevik kuvvet ekipleri adliyenin çevresinde önlem aldı. Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklandı. Olayın ardından adliye önünde toplanan kalabalık, cezaevine gönderilen şüphelilere tepki gösterdiler. Cinsel istismar iddiasıyla ilgili olarak kapsamlı soruşturma başlatıldı.