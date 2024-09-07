Türkçe rap müziğinin parlayan yıldızlarından Çakal, 15 Eylül tarihinde İzmir'de büyük bir konser verecek. Oğuzhan Özkaya Eğitim Yelki Kampüs'ünde gerçekleşecek etkinlik, rap severler için unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Çakal'dan İzmir'e özel performans

Son yıllarda müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Çakal, enerjik performansları ve etkileyici sahne şovlarıyla tanınıyor. İzmir'deki konserinde, hayranlarına en sevilen parçalarını seslendirecek ve unutulmaz anlar yaşatacak.

Kaçırılmaması gereken bir etkinlik

Rap müziği tutkunları için kaçırılmaması gereken bu etkinlik, Çakal'ın enerjik performanslarıyla dolu bir gece sunacak. Biletler hızla tükeniyor, bu nedenle erken almanızda fayda var.