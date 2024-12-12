Edirne'de M.Y. adlı sürücünün usulsüz çakar ve siren sistemi taktığı otomobili, motosikletli polisler tarafından durduruldu. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve cop bulundu. M.Y. ve yanındaki T.Ç., gözaltına alındı.

Olayın gelişimi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, 1'inci Murat Mahallesi'nde devriye görevini yerine getirirken, şüpheli bir otomobil gördü. Ekipler, aracı durdurarak detaylı inceleme başlattı.

Çakar ve siren sistemi ele geçirildi

Otomobilin içinde yapılan aramada, usulsüz olarak takılmış çakar ve siren sistemleri tespit edildi. Bu tür sistemlerin yalnızca resmi araçlarda kullanılması yasal olduğundan, M.Y.'ye 218 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ruhsatsız tabanca ve cop bulundu

Aracın kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız bir tabanca ve 15 mermi ele geçirilirken, aynı zamanda bir adet cop da bulundu. Yapılan inceleme sonucunda bu bulgular, yasalara aykırı olduğu için soruşturma başlatılmasına neden oldu.

Gözaltı ve soruşturma başlatıldı

Sürücü M.Y. ve yanındaki T.Ç., emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.