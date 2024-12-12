Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında sahasında Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup olarak, grup aşamasındaki son maçında beklenen başarıyı elde edemedi. Maçta Atletic Bilbao'nun yıldızı İñaki Williams, 5. ve 45. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Bilbao, 16 puanla grup liderliğini garantilerken, Fenerbahçe 8 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Avrupa'da İlk Kez Gol Atamadı

Bu mağlubiyet, Fenerbahçe için tarihi bir anı da beraberinde getirdi: Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10. maçında ilk kez gol atamadı. Ligde Beşiktaş derbisinde de aynı şekilde gol kaydedemeyen Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşısında da hücumda etkisiz kaldı. Avrupa’da oynadığı 10 maçta 15 gol atan Fenerbahçe, bu süreçte rakiplerinin filelerini bulsa da, her maçta kalesinde gol gördü.

Fenerbahçe taraftarları, takımın kötü performansına tepki olarak stadyumda "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" sloganları attı. Maç sırasında eski başkan Aziz Yıldırım lehine yapılan tezahüratlar da dikkat çekti. Taraftarlar, yönetimin aldığı sonuçlardan memnun olmayarak, geleceğe dair endişelerini dile getirdi.

Samet Akaydın’a Tepki ve Protesto

Fenerbahçe’nin 31 yaşındaki stoperi Samet Akaydın, Athletic Bilbao'nun ilk golünde yaptığı hatalı geri pasla takımının geriye düşmesine neden oldu. Bu hatanın ardından taraftarlar, top her ayağına geldiğinde Samet’i ıslıklı protestolarla karşıladı. Teknik direktör Jose Mourinho, devre arasında bu hatayı telafi edebilmek amacıyla Akaydın’ı oyundan alarak yerine Çağlar Söyüncü’yü sahaya sürdü.

Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki kanat oyuncusu Cengiz Ünder, 12 maçlık bir aranın ardından Athletic Bilbao karşısında forma giydi. Son olarak 26 Eylül’deki Union Saint-Gilloise karşılaşmasında görev alan Cengiz, sakatlık ve teknik direktör tercihi nedeniyle o tarihten sonra forma giyememişti. Cengiz, 72. dakikada Dusan Tadic’in yerine oyuna girerek sahalara dönüş yaptı.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşısında zorluklar yaşamaya devam etti. Sol bekte görev yapan Mert Müldür, 69. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu nedenle Mert, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon ile oynanacak olan kritik maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki başarısızlıkları ve taraftarların yönetime yönelik protestoları, kulüp içindeki belirsizlikleri artırmış görünüyor.