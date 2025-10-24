Kütahya’da usulsüz çakar lamba kullanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen aracın sürücüsüne ve sahibine toplam 276 bin 344 TL idari para cezası kesildi.

Kütahya'da çakarlı araç sürücüsüne unutamayacağı ceza

Olay, Kütahya’da yaşandı. R.T. isimli sürücü, kullandığı 37 ADD 452 plakalı minibüsün çakar lambalarını yakarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi’ne geldi. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, minibüsün önünde takılı çakar lambaların usulsüz olduğunu tespit etti.

Ayrıca sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

R.T. ve araç sahibine uygulanan cezalar şöyle:

Yetkisiz çakar kullanmak: 138 bin 172’şer TL

Toplam ceza miktarı: 276 bin 344 TL

Araç, 30 gün boyunca trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

R.T., 2 ay önce satın aldığı araçta çakar tertibatı bulunduğundan haberi olmadığını iddia etti. Polis ekipleri ise usulsüz kullanımın tespit edilmesi üzerine idari işlem başlattı.