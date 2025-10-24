Muğla'nın Yatağan ilçesinde, bir mermer ocağında başı makineye sıkışan 54 yaşındaki işçi Yılmaz Topal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mermer kesme makinesine başı sıkıştı

Olay, Yatağan ilçesi Akyol Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında sabah saatlerinde meydana geldi. İş yerinde çalışan 54 yaşındaki Yılmaz Topal, henüz belirlenemeyen bir nedenle mermer kesme makinesine başını sıkıştırdı.

Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Topal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak jandarma ve iş sağlığı ekipleri soruşturma başlattı. Kazanın neden meydana geldiği ve olası ihmallerin tespit edilmesi için incelemeler devam ediyor.