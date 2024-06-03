Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzüm yetiştiriciliğiyle tanınan Çal ilçesinde kadın çiftçilere yönelik önemli bir eğitim programı düzenledi. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ile Çal İlçe Müdürlüğü teknik personeli, Selcen Mahallesi'nde bağcılığın yoğun olduğu bölgede kadın çiftçilere asma yaprağı muhafaza yöntemlerini öğretti.

Uygulamalı eğitim verildi

Eğitimde, asma yaprağının kuru basım, salamura ve derin dondurucuda saklama yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcı kadın çiftçiler, bu yöntemlerle ürünlerini daha uzun süre koruyarak kalite ve verimliliği artırma konusunda önemli bilgiler edindiler.