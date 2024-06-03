Amatör kümeden 4 lig birden atlayarak Süper Lig'e uzanan Bodrum FK, 1. Lig Play-Off şampiyonluğunu taraftarları ile birlikte kutladı. Futbolcular ve teknik ekip üstü açık otobüs ile şehir turu atarken, meşaleler ile coşkularını dile getiren taraftarlar takımlarına destek verdi.

Binlerce Bodrumlu'nun Belediye Meydanı'nı doldurduğu gecede şampiyonluk turu atıldıktan sonra, futbolcular ve teknik heyet platformda seçtikleri şarkılarla anons edilerek sahne aldı. Kupayı havai fişek ve ışık gösterileri ile bir kez daha havaya kaldıran Bodrumlu futbolseverler, bu tarihi başarıyı doyasıya kutladı.

Bodrum'un şampiyonluk kutlamasında kentteki tüm siyasiler birlik mesajı verirken, gecenin finalini ise Bodrumspor'un 3 yıldır üst üste oynadığı 3 finalde kulüple özdeşleşen "Aşk Bodrum'da Yaşanıyor Güzelim" parçasını seslendiren Bülent Serttaş yaptı.