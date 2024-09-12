California’da 100 Bin Dönüm Alan Küle Döndü!

California eyaletinde son bir haftada çıkan üç büyük orman yangını, 100 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi. Onlarca ev yanarken, binlerce yapı tehdit altında.

California yangın felaketiyle mücadele ediyor

ABD’nin California eyaletinde son bir hafta içerisinde başlayan üç büyük orman yangını, eyalet genelinde büyük bir yıkıma neden oldu. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre, yangınların ilk olarak 8 Eylül'de Los Angeles şehir merkezinin doğusunda bulunan Angeles Ulusal Ormanı'nda başladığı belirtildi. “Bridge” adı verilen yangın, hızla büyüyerek Los Angeles ve San Bernardino bölgelerine yayıldı. Mountain High Kayak Merkezi'ni de etkileyen alevler, şu ana kadar 49 bin 8 dönümlük alanı kül etti. Yangın nedeniyle en az 33 ev alevlere teslim olurken, 2 bin 500 yapının risk altında olduğu açıklandı.

Üç büyük yangın etkisini sürdürüyor

5 Eylül'de başlayan “Line” yangını ise şu ana kadar 34 bin 729 dönümlük alanı etkiledi. Yangının yalnızca yüzde 14'ü kontrol altına alınabilirken, 65 bin 600'den fazla yapı tehlike altında. San Bernardino polisi, yangını çıkardığı şüphesiyle 34 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı. Orange County’de 9 Eylül’de başlayan “Airport” yangını ise Riverside County'ye kadar yayıldı. Şu ana kadar 22 bin 376 dönümlük alanı yok eden yangın, 10 bin 500 yapıyı tehdit ederken, 5 itfaiyeci ile 2 sivil yaralandı.

Yangınla mücadelede devasa operasyon

Yangınlara karşı başlatılan mücadelede 51 yangın söndürme helikopteri, 2 Ulusal Muhafız C-130 uçağı, 9 hava aracı, 520 itfaiye aracı, 75 buldozer ve 141 su tankeri görev alıyor. Yangınla mücadele çalışmaları hızla devam ederken, yetkililer bölgedeki halkı uyararak tahliyelerin gerektiği şekilde devam edeceğini duyurdu.