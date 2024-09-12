İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler'e ait bir okula düzenlediği saldırıda ölü sayısı artmaya devam ediyor. Saldırının hedefi olan okulda sivil can kayıplarının yanı sıra, BM personeli de hayatını kaybetti.

Yerinden edilen binlerce sivilin sığınağıydı

İsrail ordusu, Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan ve yerinden edilen binlerce sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait El Jaouni Okulu’nu hedef aldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'ten 18'e yükseldi. Okulda bulunanların büyük kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu.

“Okul 7 Ekim’den bu yana 5 kez vuruldu”

UNRWA, İsrail’in düzenlediği iki hava saldırısında 6 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Nuseyrat'ın orta kesimlerinde bir okul ve çevresine düzenlenen hava saldırısında bugün 6 UNRWA meslektaşımızı kaybettik. Bu, çalışanlarımız arasında bir saldırıda kaydedilen en yüksek ölüm sayısı. Hayatını kaybedenler arasında sığınma merkezinin yöneticisi ve yerinden edilmiş kişilere yardım sağlayan diğer ekip üyeleri de bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

“Gazze’de kimse güvende değil”

UNRWA, saldırının şiddetini vurgulayarak “Bu okul, savaş başladığından beri 5 kez vuruldu. Burada yaklaşık 12 bin yerinden edilmiş kişi yaşıyor. Gazze’de kimse güvende değil, okullar ve diğer sivil altyapılar her zaman korunmalıdır, hedef olmamalıdır” şeklinde bir çağrıda bulundu. Örgüt, çatışmanın tüm taraflarına, okulların askeri amaçlarla kullanılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise saldırının Hamas’a ait bir komuta kontrol merkezini hedef aldığı öne sürüldü. Ancak sivil kayıpların yaşandığı okulun vurulması, bölgede büyük tepkiye neden oldu. Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, çatışmanın sivil alanları hedef almadan sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak İsrail’i uyardı.