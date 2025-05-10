Tazminatını isteyen Erol Eğrek'in ölümüne ilişkin 1'i polis 6 kişi gözaltına alındı. Eğrek, Çalık Holding'in önünde darp edilerek hayatını kaybetmişti.

Çalık Holding önünde hakkını isteyen Erol Eğrek'in ölümüne 6 gözaltı

İstanbul'da 10 yıl önce çalıştığı Çalık Holding'ten tazminatını alamadığını iddia eden Erol Eğrek, şirket binası önünde uğradığı darp sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 1'i polis memuru olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Silahını başına dayadı, darp edildi

9 Mayıs 2025 günü öğle saatlerinde, İstanbul Esentepe'de bulunan Çalık Holding binası önüne gelen Erol Eğrek, elindeki ruhsatlı silahı başına dayayarak dikkat çekti. Eğrek'in, yere doğru 3 el ateş ettiği, mermilerin yakınındaki saksıya isabet ettiği öğrenildi.

Bu esnada, şirketin önünde bulunan ve güvenlik görevlisi olduğu belirtilen kişiler, silahı Eğrek'in elinden alarak darp etmeye başladı. Eğrek, ağır şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı

Ağır darp sonucu olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Eğrek'i Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Baş ve göğüs bölgesinden şikâyetçi olan Eğrek, kısa süre sonra fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1 polis memuru dahil 6 gözaltı

Halktv.com.tr'nin haberine göre, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda 7 kişi şüpheli olarak tespit edildi. Bunlardan birinin olayla ilgisi olmadığı anlaşılırken, 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin polis memuru olduğu öğrenildi.

Çalık Holding Erol Eğrek'i suçladı

Olay sonrası Çalık Holding'ten yapılan açıklamada, Erol Eğrek'in tüm haklarını aldığı iddia edildi ve şirkete karşı asılsız suçlamalarda bulunduğu öne sürüldü. Holding, Eğrek'in silahlı bir eylem girişiminde bulunduğunu ve tehlike yarattığını savundu.

Çalık Holding'ten yapılan açıklama şöyle:

"9 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.30 sularında, Holding binamızın önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulmuştur. İlgili kişi, 3-4 el ateş etmiş ve binamız ile hastane arasındaki işlek alanda hayati tehlikeye yol açmıştır. Yakın çevrede okul, hastane ve çalışanların olduğu göz önünde bulundurularak derhal emniyet güçlerine haber verilmiş, kişinin silahıyla direnmesi üzerine, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir. Akşam saatlerinde, yetkili birimlerden, eylemi gerçekleştiren Erol Eğrek'in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Öncelikle hayatını kaybeden merhum Erol Eğrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Erol Eğrek, 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olduğumuz yurtdışındaki bir fabrikada görev yapmış, daha sonra tüm haklarını alarak görevinden ayrılmıştır. Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." Bu da oldu | Camide ‘Baby shower’ yaptılar!