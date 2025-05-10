Tazminatını isteyen Erol Eğrek'in ölümüne ilişkin açıklama yapan Çalık Holding, suçlamaları reddetti ve Eğrek'i suçladı.

Çalık Holding, Erol Eğrek suçlamalarını reddetti

İstanbul'da tazminatını almak için Çalık Holding binası önünde eylem yapan Erol Eğrek'in hayatını kaybettiği olayla ilgili şirketten resmi açıklama geldi. Açıklamada, Eğrek'in silahlı bir eylem girişiminde bulunduğu iddia edildi ve şirketin kendisini defalarca kez asılsız şekilde suçladığını öne sürdü.

Çalık Holding: "Eğrek silahlıydı, müdahale emniyetle koordine edildi"

9 Mayıs 2025 günü saat 14.30 sularında Holding binası önünde yaşandığı belirtilen olayda, açıklamaya göre Erol Eğrek birkaç el ateş etti. Açıklamada, olayın okul, hastane ve yoğun insan trafiği olan bir bölgede gerçekleştiği belirtilerek, "Herhangi bir can kaybı yaşanmaması için süratle müdahale edildi" denildi. Eğrek'in daha sonra emniyet güçlerine teslim edildiği bildirildi.

"Hayatını kaybettiğini akşam saatlerinde öğrendik"

Çalık Holding, Erol Eğrek'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisini yetkili makamlardan öğrendiklerini belirtti. Açıklamada, merhumun ailesine başsağlığı dilendi.

"Haklarını alarak ayrıldı" iddiası

Holding, Erol Eğrek'in yaklaşık 10 yıl önce yurtdışında, azınlık hissedar oldukları bir tesiste görev yaptığını ve tüm haklarını alarak ayrıldığını iddia etti. Bu süreçten sonra Eğrek'in çeşitli makamlara şirket aleyhinde asılsız suçlamalarda bulunduğu öne sürüldü.

"Soruşturma süreci takip ediliyor"

Açıklamanın sonunda, yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle takip edildiği ve gelişmelerin resmi makamlarca açıklanacağı belirtildi. Holding, kamuoyuna sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi çağrısında bulundu.

Çalık Holding'ten yapılan açıklama şöyle:

"9 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.30 sularında, Holding binamızın önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulmuştur. İlgili kişi, 3-4 el ateş etmiş ve binamız ile hastane arasındaki işlek alanda hayati tehlikeye yol açmıştır. Yakın çevrede okul, hastane ve çalışanların olduğu göz önünde bulundurularak derhal emniyet güçlerine haber verilmiş, kişinin silahıyla direnmesi üzerine, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir.

Akşam saatlerinde, yetkili birimlerden, eylemi gerçekleştiren Erol Eğrek’in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Öncelikle hayatını kaybeden merhum Erol Eğrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Erol Eğrek, 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olduğumuz yurtdışındaki bir fabrikada görev yapmış, daha sonra tüm haklarını alarak görevinden ayrılmıştır. Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."