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Çalıntı motosikletlerle yakalanan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından, şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Polis ekiplerinin yaptığı detaylı çalışma sonucu, İzmit'te meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren H.E.K., D.H., M.A. ve E.K. isimli şüpheliler tespit edildi. Ekiplerin takip ettiği izler, hırsızların çaldıkları motosikletlerle yakalanmalarını sağladı.

Ayvalık'ta kask ve evrak denetimi: Motosiklet sürücülerine geçit yok

Ayvalık'ta kask ve evrak denetimi: Motosiklet sürücülerine geçit yok

Kocaeli 'de polis ekipleri, motosiklet hırsızlıklarına karşı gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla 4 şüpheliyi çalıntı motosikletlerle yakaladı. Şüpheliler, İzmit'te 3 farklı motosiklet hırsızlığı olayına karıştı.

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