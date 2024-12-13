Kocaeli'de polis ekipleri, motosiklet hırsızlıklarına karşı gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla 4 şüpheliyi çalıntı motosikletlerle yakaladı. Şüpheliler, İzmit'te 3 farklı motosiklet hırsızlığı olayına karıştı.

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Hırsızlık olayları ve yakalama

Polis ekiplerinin yaptığı detaylı çalışma sonucu, İzmit'te meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren H.E.K., D.H., M.A. ve E.K. isimli şüpheliler tespit edildi. Ekiplerin takip ettiği izler, hırsızların çaldıkları motosikletlerle yakalanmalarını sağladı.

Çalıntı Motosikletlerle Polis Ekiplerine Yakalandılar (1)

Şüpheliler gözaltına alındı

Çalıntı motosikletlerle yakalanan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından, şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA