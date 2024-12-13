Şehzadeler ilçesinde su ve altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediyesi ve MASKİ ekipleri, ilçede yapılacak altyapı düzenlemeleri için bir araya geldi. Toplantının ardından, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Yenal Yıldırım ve Erdem Yıldırım, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar ve şube müdürleri, 1. Anafartalar, 2. Anafartalar, Ahmet Bedevi, Kazım Karabekir ve Turgut Özal mahallelerinde saha incelemeleri yaptı.

Mahallelerde ihtiyaçlar yerinde değerlendirildi

Toplantı sonrası, ekipler mahallelerdeki su ve altyapı ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Mahalle sakinlerinin görüşlerini de alarak, bölgedeki eksiklikler hakkında değerlendirmelerde bulundular. Yapılan incelemelerle, devam eden ve planlanan altyapı çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Şehzadeler halkına kaliteli altyapı hizmeti

Yenal Yıldırım, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Şehzadeler halkının kaliteli ve sürdürülebilir altyapı hizmetlerine erişimi için MASKİ ile birlikte iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, ilçemizi daha yaşanabilir kılmak” dedi. Özgür Avşar ise su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve bölgedeki eksikliklerin hızlıca giderilmesi için çalışmaların önemine dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinden teşekkür mesajı

İncelemelere katılan mahalle sakinleri, su ve altyapı hizmetlerindeki iyileştirme çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti. Bu çalışmaların mahallelerdeki yaşam standartlarını artıracağı vurgulandı.