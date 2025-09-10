2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai modeli için pilot uygulama yapılacağı açıklandı. Uygulamanın, çalışanların iş-yaşam dengesini koruması ve verimliliğin artırılması amacıyla başlatılacağı belirtildi.

Pilot uygulama 2026’da başlayacak

Orta Vadeli Program’da yer alan maddeye göre çalışma günlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik ilk deneme 2026 yılında yapılacak. Pilot uygulama belirli kurum ve kuruluşlarda hayata geçirilecek. Olumlu sonuç alınması halinde hem kamu hem de özel sektörde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Amaç iş-yaşam dengesi

Programda, “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesi yer aldı. Uygulamayla çalışanların motivasyonunun artırılması, aile ve sosyal yaşama daha fazla zaman ayrılması ve ulaşım yoğunluğunun azaltılması planlanıyor.

Dünyada kısa mesai haftası örnekleri

Dört günlük mesai modeli farklı ülkelerde test ediliyor:

Polonya: 2025’te haftada 4 gün 32 saat veya 5 gün 35 saatlik model başlatıldı.

İzlanda, Belçika, İspanya, Japonya: Çeşitli kısa mesai haftası denemeleri yapıldı.

Almanya: 45 şirket dört gün mesaiye geçti.

İngiltere: 2023’te yapılan araştırmada dört gün çalışmanın çalışan memnuniyetini artırdığı, verimlilikte kayıp yaşatmadığı görüldü.

Neden tercih ediliyor?

Kısa çalışma haftasının öne çıkan avantajları şunlar:

Dinlenme sayesinde motivasyon ve verimlilik artışı

Trafik yoğunluğunun azalması

Y ve Z kuşağının bu modele daha sıcak bakması

Nitelikli iş gücünün istihdama katılımı

Maaş düzenlemeleri konusunda ise ülkeler arasında farklı uygulamalar söz konusu.