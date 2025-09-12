Türkiye’nin önümüzdeki üç yıllık ekonomik yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP), yalnızca büyüme ve bütçe hedefleriyle değil, aynı zamanda milyonlarca çalışanı, emekliyi ve memuru doğrudan ilgilendiren köklü değişikliklerle dikkat çekiyor. Programda enflasyon tahminleri, maaş artış oranları, ikinci emeklilik sistemi, esnek çalışma modelleri ve sosyal yardımlarda dönüşüm gibi başlıklar öne çıkıyor.

Enflasyon tahmini ve zam oranları

OVP’de yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak güncellendi. Bu oran, hem emeklilerin hem de memurların 2026 başında alacağı maaşlara doğrudan yansıyacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 10,14 oranında artış öngörülüyor.

Memurlar içinse daha önce imzalanan toplu sözleşme kapsamında yüzde 11 zam ve bin TL seyyanen ödeme yer alıyor.

Buna ek olarak yüzde 5’in üzerinde oluşacak enflasyon farkı da maaşlara yansıyacağı için, memur ve memur emeklilerinin ocak zammı toplamda yüzde 16,44 seviyesine çıkacak.

Yeni maaş tabloları

Bu hesaplamalara göre:

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 593 liraya yükselecek.

Memurlar için taban maaş 59 bin 805 liraya çıkacak.

En düşük memur emeklisinin aylığı ise 27 bin 398 liraya ulaşacak.

Bu düzenlemelerle birlikte özellikle düşük gelirli emekli gruplarının alım gücünün kısmen korunması hedefleniyor.

Emeklilikte yeni dönem

Programda en çok dikkat çeken değişikliklerden biri, çalışma süresi ile maaş arasındaki bağın güçlendirilmesi oldu.

2025’in son çeyreğinde yürürlüğe girecek düzenlemeyle, çalışma süresini uzatan çalışanlar emeklilikte daha yüksek maaş alabilecek.

Ayrıca Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adı altında ikinci bir emeklilik sistemi devreye girecek. Bu sistem, çalışan, işveren ve devlet katkısıyla yürütülecek.

TES’te 10 yıl sistemde kalanlara ikinci maaş veya toplu ödeme hakkı verilecek.

Program takvimine göre bu uygulama 2026’nın ikinci çeyreğinde başlatılacak.

Sosyal yardım ve gençlere destekler

OVP yalnızca çalışan ve emeklilere değil, dar gelirli kesimlere ve gençlere de yeni imkanlar sunuyor.

2025’in sonunda her haneye asgari gelir güvencesi sağlayacak yeni bir sosyal yardım modeli pilot uygulama ile hayata geçirilecek.

Üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ’ne katılımını artıracak düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemeler, gençlerin erken yaşta tasarruf yaparak gelecekte ikinci bir gelir kapısına sahip olmalarını sağlayacak.

Gençler için ayrıca mesleki eğitim ve staj imkanları genişletilecek.

Çalışma hayatında yeni modeller

İşgücü piyasasının dönüşümüne yönelik en somut adımlardan biri, esnek çalışma modellerinin yasal zemine oturtulması olacak.

Uzaktan çalışma, hibrit çalışma ve esnek mesai uygulamaları yalnızca özel sektörde değil, kamu kurumlarında da kullanılabilecek.

Bu sistemler, çalışanların iş-yaşam dengesini korumayı hedeflerken, verimliliği de artırmayı amaçlıyor.

Yasal altyapının hazırlanmasının ardından bu modellerin 2026’nın ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Büyük resim: Ekonomide yeni denge arayışı

OVP’de açıklanan düzenlemeler, Türkiye’de hem maaşların enflasyon karşısında korunmasını hem de çalışma hayatının değişen koşullara uyum sağlamasını amaçlıyor.

Emeklilikte ikinci maaş dönemi ile tasarruflar artırılacak.

Esnek çalışma modelleri ile işgücü piyasası daha rekabetçi hale gelecek.

Esnek çalışma modelleri ile işgücü piyasası daha rekabetçi hale gelecek.

Sosyal yardımlar ve gençlere destekler, gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltmayı hedefleyecek.

Bu kapsamlı dönüşümün, önümüzdeki üç yıl içinde milyonlarca çalışan ve emeklinin hayatında somut etkiler yaratması bekleniyor.