CHP, İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik kayyum kararının kaldırılması için 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Başvurunun kabul edilmesi halinde Gürsel Tekin ve ekibinin görevi fiilen sona erecek.

Kongre iptal edilmişti

CHP’nin 2023 yılında yapılan İstanbul Olağan İl Kongresi mahkeme tarafından iptal edilmiş, Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alınmıştı. Bu kararın ardından mahkeme, geçici tedbir olarak Gürsel Tekin’i İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirmiş ve kayyum heyeti atanmıştı.

Ankara mahkemesinden ret kararı

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin kongre iptaline ilişkin açılan davayı esastan reddetti.

Yeni başvuru yapıldı

Son olarak CHP avukatları, tedbir niteliğindeki kayyum kararının kaldırılması için 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Ne olacak?

Mahkemenin başvuruyu kabul etmesi halinde Gürsel Tekin ve beraberindeki kayyum heyetinin görevi fiilen sona erecek, İstanbul İl Başkanlığı’nda yeni bir süreç başlayacak.