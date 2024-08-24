Özellikle sosyal medyada yayılan iddialar, kamu ve özel sektörde esnek çalışma modeli ve mesai saatlerinin kısaltılması gibi konuların gündeme gelmesine neden oldu. Ancak, bu iddiaların ne kadar doğru olduğu konusunda yetkililerden net açıklamalar geldi.

Kamu sektöründe esnek çalışma modeli gündemde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu sektöründe tasarruf tedbirleri kapsamında esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bu açıklama, kamu sektöründe mesai saatlerinin kısalacağı yönünde beklentilere yol açtı. Ancak, somut bir adım atılmadığı ve bu konuda bir değişikliğin kısa vadede beklenmediği açıklandı.

Mesai saatleri hakkında yanlış anlamalar ve mevcut durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ise mesai saatlerinin kısalacağı şeklinde yanlış yorumlandı. Aslında, mesai saatlerinin kısaltılmasıyla ilgili bir yasa teklifi geçtiğimiz yıl sunulmuş olsa da, bu teklif kabul edilmedi. Türkiye'de şu an kamu sektöründe haftalık 40 saat, özel sektörde ise 45 saatlik çalışma süresi uygulanmaya devam ediyor. Bu sürelerin üzerinde yapılan çalışmalar, fazla mesai olarak değerlendiriliyor ve bu yönde bir değişiklik yapılması gündemde değil.

Avrupa ile karşılaştırma ve sendikaların talepleri

Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama haftalık çalışma süresi 36.4 saat civarında olup, bu süre Türkiye'deki çalışma saatlerinden daha kısa. Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde haftalık çalışma süresi 35-40 saat arasında değişiyor. Türkiye'de ise sendikalar, 35 saatlik çalışma süresi talebini gündeme getirse de, bu talebin yakın zamanda karşılanması olası görünmüyor.

Mesai saatleri aynı kalıyor

Gelen açıklamalara göre, Türkiye'de mesai saatlerinde bir kısalma beklenmiyor. Özellikle özel sektörde çalışma sürelerinde bir değişiklik yapılması gündemde değil. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde çalışmalar sürse de, mevcut mesai saatlerinde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.