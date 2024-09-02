Kore Gazisi Turan İnan, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Ereğli'de düzenlenen cenaze törenine, belediye başkanı, ilçe kaymakamı, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zonguldak Ereğli’de büyük vefa

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 95 yaşında hayata veda eden Kore Gazisi Turan İnan, saygı ve hüzünle son yolculuğuna uğurlandı. Ülkesine ve milletine yıllarca hizmet etmiş olan İnan, geride bıraktığı hatıralar ve kahramanlıklarla anılmaya devam edecek.

Cenaze törenine geniş katılım

Turan İnan için düzenlenen cenaze töreni, Karadeniz Ereğli’de büyük bir katılımla gerçekleşti. Bozhane Camii’nde kılınan cenaze namazına, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Diner, İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, askeri erkân ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami avlusunda bir araya gelen halk, Kore Gazisi’ne son görevini yerine getirdi. Cenaze namazının ardından İnan’ın naaşı, askeri tören eşliğinde Karadeniz Ereğli Şehir Mezarlığı’ndaki Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

Bir kahramanın ardından

Turan İnan, Kore Savaşı’na katılan ve hayatı boyunca ülkesine hizmet eden bir gaziydi. Yaşamı boyunca gösterdiği fedakarlıklar, Türk halkının kalbinde yer edinmişti. 95 yıllık ömrünü onurla tamamlayan İnan, geride bıraktığı ailesi ve sevenleri tarafından hüzünle uğurlandı.

İnan'ın vefatı, Kore Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarının sayısının her geçen gün azalmasıyla birlikte, Türkiye’de bir dönemin kapanmakta olduğunu bir kez daha hatırlattı. Türk milletinin gönlünde derin izler bırakan bu nesil, fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla anılmaya devam edecek.

Veda töreni ve son yolculuk

Cenaze töreni boyunca yapılan konuşmalarda, İnan’ın hayatı boyunca gösterdiği fedakarlıklar ve vatanseverliği vurgulandı. Turan İnan, son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze törenine katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Şehitlik Mezarlığı’na defnedilen İnan, şanlı bir tarihe adını yazdıranlar arasında yerini aldı.