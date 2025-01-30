Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi, gençlere de emeklilik yolu açtı. Artık 18 yaşını dolduran herkes, isteğe bağlı sigorta ile prim ödeyerek emeklilik şansı elde edebilecek. Bu uygulama, çalışmayan gençler için büyük avantaj sağlıyor, hem sosyal güvence sağlıyor hem de geleceğe yatırım yapmalarını sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran herkes, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekliliğe adım atabilir. Bu uygulama özellikle gençler için çok önemli çünkü çalışma zorunluluğu olmadan da sosyal güvence sağlayabiliyorlar.

Kimler başvurabilir?

Türkiye’de ikamet edenler

Sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları

Zorunlu sigortalı olarak çalışmayanlar

Ayda 30 günden az çalışanlar

Tam gün çalışmayanlar

Emekli olmayanlar

Bu gruptaki bireyler, isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı kazanabilirler.

İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişiler, "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikamet ettikleri yerin sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine başvurabilirler.

Prim ödemesi ne kadar?

İsteğe bağlı sigorta primi, sigortalının belirlediği aylık kazancın %32’si olarak hesaplanır. Bu oran, emeklilik sigortası için %20 ve genel sağlık sigortası için %12 olarak dağılır. 2025 yılı için en düşük prim ödemesi 8.321 TL olarak belirlenmiştir.

Sigortalılık, prim ödemelerinin durdurulması, emeklilik aylığı bağlanması, ölüm veya kişinin isteğiyle sigortanın iptal edilmesi durumlarında sona erer.

Prim ödemeleri aksarsa ne olur?

Sigortalılar, 12 ay içinde prim ödemelerini gecikme faizi ile birlikte ödeyebilirler. Ancak 12 ay geçtikten sonra geçmiş döneme ait primler ödenemez.

İsteğe bağlı sigorta ödeyenlerin en az 5.400 prim günü (15 yıl) tamamlaması gerekir. Daha önce sigortalı olarak çalışmış olan kişiler, eksik kalan primlerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirler.