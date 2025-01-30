ABD'nin eski New Jersey Senatörü Bob Menendez, hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Manhattan'daki federal mahkemede yargılandı. Mahkeme, Menendez'e 11 yıl hapis cezası verdi. Menendez, jüri tarafından suçlu bulunmuş ve özellikle yüksek mevkiiyle yabancı ülkelerden altın külçeleri, nakit para ve lüks araçlar gibi rüşvetler alması nedeniyle suçlanmıştı.

"Yozlaşmış bir politikacı oldun"

Yargıç Stein, Menendez'in siyasi kariyerinin zirvesinde olduğu bir dönemde yozlaştığını ve kamu yararı için çalışmak yerine kişisel çıkarları için hareket ettiğini belirtti. Yargıç, "Başarılıydın, güçlüydün, ama bir noktada yolunu kaybettin ve yozlaşmış bir politikacı oldun." ifadeleriyle Menendez'in düşüşüne dikkat çekti.

Cezayı duyunca gözyaşlarını tutamadı

71 yaşındaki Bob Menendez, ceza karşısında duygusal anlar yaşadı. "Tüm hayatımı başkalarına hizmet etmeye adadım. Kötülükten çok iyilik yaptım." diyerek savunmasını yaptı. Ancak, 11 yıl hapis cezası ile Menendez, ABD tarihinde en uzun süre ceza alan eski senatör olarak kayıtlara geçti.

Menendez, 16 Temmuz 2024'te mahkeme tarafından suçlu bulunmuş, rüşvet almak ve adaleti engellemeye yönelik faaliyetlerde bulunmakla suçlanmıştı. Menendez, 21 Ağustos 2024’te Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'ndan ve senatörlük görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Türkiye karşıtı tavırları, F-16 satışlarına karşı çıktığı duruşuyla da biliniyordu.