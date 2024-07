Ortaya çıkan haberlere göre, Call of Duty Modern Warfare 3 nihayet Xbox Game Pass kütüphanesine eklenebilir. Microsoft'un bu yönde planları olduğu ve oyunun yakın zamanda kütüphaneye ekleneceği belirtiliyor.

Geçen Yıl Raflarda Yerini Aldı

Geçtiğimiz yıl raflarda yerini alan Call of Duty Modern Warfare 3, Xbox Game Pass kütüphanesine eklenen ilk eski Call of Duty oyunu olmaya hazırlanıyor. Sledgehammer Games tarafından geliştirilen oyun, hayranlar arasında genel olarak pozitif yorumlar alsa da eleştirmenlerden geçer not almakta zorlandı.

Abonelik Ücretlerinde Artış

Gelişmenin gün içerisinde paylaşılması beklenirken, Xbox Game Pass abonelik ücretlerinde artışa gidilmesinin ardındaki asıl sebebin de bu olduğu konuşuluyor. Dün bildirdiğimiz üzere abonelik hizmeti bazı ülkelerde yüzde 25'e varan zamlara maruz kaldı. Bu bağlamda ülkemizde Game Pass Ultimate aboneliği ayda 209 TL’den 309 TL’ye, Game Pass Core yıllık aboneliği 959 TL’den 1.399 TL’ye ve Game Pass PC aboneliği de 159 TL’den 209 TL’ye yükseldi.

Haberin kaynağı Insider Gaming, oyunun kütüphaneye eklenme tarihini tam olarak doğrulayamıyor, fakat pek çok farklı kaynağa göre bu ay içerisinde eklenmesi muhtemel. Geçtiğimiz hafta da bildiğiniz üzere Crash Bandicoot N.Sane Trilogy gibi eski Activision oyunlarının bu ay abonelik hizmetine dahil edileceğine yönelik haberler ortaya çıkmıştı.