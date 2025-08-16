Çameli festivali ahmet öngel konseriyle renkli geçti

Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali’nin beşinci günü, Ahmet Öngel’in verdiği konserle coşkulu anlara sahne oldu. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının performansıyla unutulmaz dakikalar geçirdi. Siyah-beyazlı sahnede Ahmet Öngel ve orkestrası, milli duyguları yoğun yaşatan eserler seslendirdi.

Protokol üyeleri ve halk konseri birlikte izledi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Arslan, İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz ile protokol üyeleri konser alanında yer aldı. Çok sayıda vatandaşla beraber Ahmet Öngel’in müzik ziyafetine ortak oldular.

Festival coşkusunu artıran yüksek tempolu müzik

Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Ahmet Öngel ve orkestrası, festivalin beşinci gecesine renk kattı. Yüksek tempolu şarkılar ve milli duyguları harekete geçiren eserler, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Festival alanında birlik ve beraberlik teması ön plandaydı.

Başkan arslan’dan sanatçıya teşekkür ve hediye takdimi

Konser sonunda sahneye çıkan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ahmet Öngel ve ekibine teşekkür etti. Sanatçılara hediyelerini takdim eden Başkan Arslan, festivale gösterilen ilgi ve katılım için ilçe halkına da teşekkürlerini iletti. Memnuniyetini dile getiren Arslan, festivalin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirtti.

Festival alanında unutulmaz anlar yaşandı

Milli duyguların ön planda olduğu festival gecesinde, vatandaşlar keyifli vakit geçirdi. Ahmet Öngel’in performansı, festival katılımcıları tarafından uzun süre hatırlanacak anlar arasında yer aldı. Çameli’de kültür ve doğa sporları festivali, coşku ve birlik beraberlik içinde sürmeye devam ediyor.