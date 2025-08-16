Kuşadasıspor yeni sezon için güçlü kadro kurdu

TFF 3. Lig’e geçtiğimiz sezon veda eden Kuşadasıspor, 2025-2026 sezonunda mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig için hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, kulüp başkanı Kudret Durdu ve yönetiminin yürüttüğü planlı çalışmalar sonucunda, iddialı bir kadro kurdu. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren ekipte, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan futbolcular da yer aldı.

Teknik direktörlük görevine Ersin Sarı getirildi

Kuşadasıspor yönetimi, takımın teknik direktörlüğü görevine Ersin Sarı’yı getirdi. Sarı’nın liderliğinde transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, kadrosuna önemli isimleri dahil etti. Takım, 19 Ağustos Pazartesi günü topbaşı yaparak hazırlıklarına resmen başlayacak. Sezon öncesinde 15 gün sürecek bir kamp programı da planlandı.

Yeni transferlerle kadro derinliği sağlandı

Yeni sezonda Kuşadasıspor’un formasını giyecek oyuncular arasında şu isimler yer alıyor:

Atacan Büyükeke, Miraç Durdu, Ali Eren Konday, Cihan Avcu, Sercan Subaşı, Mehmet Elma, Baran Yardımcı, Kemal Alpsoy, Berkay Serdar, Ali Saltuk Koşak, İsmet William, Yusuf Orhan, Serkan Yola, Abdullah Çınar, Kadir Cambaz, Cengiz Eren Birdal, Murat Can Yayla, Selçuk Yıldırım, Harun Özdemir ve Emrah Şenol.

Bu transferlerle birlikte takımın hücum gücü ve savunma hattı güçlendirildi. Hem genç yetenekler hem de tecrübeli isimlerden oluşan kadro ile Kuşadasıspor, ligde üst sıraları hedefliyor.

Başkan Kudret Durdu’dan üst lig hedefi

Kulüp Başkanı Kudret Durdu ve yönetimi, yeni sezona yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Takımın yeniden profesyonel liglere dönmesi için planlanan yapılanma, taraftarların da desteğiyle ivme kazanmış durumda. Başkan Durdu, oluşturulan bu kadro ile hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Ömer Günel’den tam destek

Kuşadasıspor’un sezon öncesi hazırlık sürecine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de destek veriyor. Kulübe sağlanan maddi ve manevi destekle birlikte, takımın motivasyonu yüksek seviyeye ulaştı. Taraftarların ilgisi ve yapılan transferler, camiada büyük bir heyecan yarattı.

Taraftarlar başarı bekliyor

Yeni sezonda Kuşadasıspor’dan büyük başarılar bekleyen taraftarlar, takımın yeniden üst liglerde mücadele etmesini arzuluyor. Hazırlıkların başlamasıyla birlikte siyah-beyazlı taraftarların ilgisi de artarken, sezona olan inanç her geçen gün yükseliyor.