Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Fırat Camisi’nin bahçesinde toprağa gömülü halde yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Cami bahçesinde korkunç olay

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan olay, ilçede büyük üzüntü yarattı.

Fırat Camisi’nin bahçesinde fidan dikmek için kazı yapan çocuklar, toprağa gömülü bir yeni doğan erkek bebek cesedi buldu.

Durumu fark eden çocuklar, hemen çevredeki yetişkinlere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede bebeğin henüz yeni doğmuş olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından minik bebeğin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği gömen kişi ya da kişilerin tespiti için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili “kasten öldürme” ve “ölü gömme usullerine aykırılık” kapsamında soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin, bölgedeki kamera kayıtlarını ve hastane doğum kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.