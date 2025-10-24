Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda 4’te 4 yaparak liderliğini sürdüren Endo Karşıyaka, eski başkan ve isim sponsoru İlker Ergüllü’nün düzenlediği mangal partisinde moral depoladı. Etkinlikte meme kanseri farkındalığına yönelik seminer de düzenlendi.

Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı’nda keyifler yerinde

Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi A Grubu’nda fırtına gibi esen Endo Karşıyaka, 4’te 4 yaparak zirvede yer aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, namağlup serisini kutlamak ve motivasyon artırmak amacıyla isim sponsoru ve eski başkan İlker Ergüllü’nün düzenlediği moral etkinliğinde buluştu.

Teknik heyet ve tüm oyuncuların katıldığı etkinlikte, Ergüllü’nün firmasında organize edilen mangal partisi ile takım aile ortamında stres attı.

Meme kanseri farkındalığına anlamlı dokunuş

Sadece moral buluşmasıyla sınırlı kalmayan etkinlikte, sosyal farkındalık da ön plandaydı.

Program kapsamında, Doç. Dr. Özhan Çetindağ ve Fizyoterapist Gamze Kuş tarafından sporculara meme kanseri farkındalığı üzerine bilgilendirici bir seminer verildi.

Etkinlik sonunda takım, “Sağlıkta farkındalık, sporda birlik” mesajıyla toplumsal duyarlılığa da dikkat çekti.

Endo Karşıyaka’nın yükselişi sürüyor

Ligde oynadığı 4 maçın tamamını kazanan Endo Karşıyaka, güçlü oyunuyla şampiyonluk adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

Yeşil-kırmızılı ekip, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesi bu etkinlikle moral depoladı.