Mersin'in Silifke ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere feribot bekleyen bir aile, çocuklarının solunum cihazını çalıştırmak için caminin elektriğini kullandı ve bu kullanım için camiye para bıraktı.

İki çocuklu aile, Taşucu Mahallesi'ndeki Reşadiye Camisi'ne girerek hasta çocukları için solunum cihazını çalıştırmak ve sıcaktan korunmak amacıyla caminin elektrik prizini ve klimalarını kullandı. Aile, camiden ayrılmadan önce 200 lira ve bir not bıraktı.

İkindi namazını kıldırmak üzere camiye gelen imam Halil Erdem, "Yolcuyuz, feribot saatini beklerken mecburen camiye sığındık. Çocuğumuz hasta olduğu için prizi kullanarak hava verdik, sıcaktan dolayı da klimaları kullandık. Kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum. Hakkınızı helal edin." yazılı notu buldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Erdem, aileyi ve notu fark etti.

Olayla ilgili açıklama yapan Erdem, ailenin zor durumdaki davranışını takdirle karşıladıklarını belirterek, "Ailenin hasta çocukları için caminin elektriğini kullanarak böyle bir hassasiyet göstermesi bizi çok duygulandırdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun." dedi.