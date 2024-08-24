TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi vermek için 10 yeni transferle iddialı bir kadro kuran Karşıyaka, takımda forma şansı bulmakta zorlanacak genç oyuncuları kiralık olarak başka takımlara göndermeyi planlıyor.

Kulüp, genç futbolcuların tecrübe kazanmaları için bu kararı alırken, aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Karşıyaka, kariyerlerinde şampiyonluklar yaşamış tecrübeli oyuncuların yanı sıra, yaş kontenjanına takılmayan ve takıma direkt katkı sağlayabilecek genç yetenekleri de kadrosuna kattı. Transfer döneminde kanat ve defans bölgelerine takviye yapmayı sürdürecek olan yeşil-kırmızılı ekip, yeni sezonda güçlü bir kadro ile hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.