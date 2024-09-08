Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili Can Atalay için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) 10 Eylül Salı günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Ancak bu talep, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından reddedildi.

Başkan Kurtulmuş'un açıklamaları

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un toplantı çağrısını reddettiğini duyurdu. Başarır, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen milletvekilliği hakları iade edilmeyen cezaevindeki Türkiye İşçi Partili Can Atalay için 10 Eylül’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağrısı Başkan Numan Kurtulmuş tarafından reddedildi" şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı'nın gerekçesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin olağanüstü toplantı talebinin reddedilme gerekçelerini açıkladı. Kurtulmuş, 3 Eylül'de yapılan başvurunun ve 16 Ağustos'ta görüşülen konunun benzer olduğunu belirtti. Ayrıca, Atalay hakkında yeni bir hukuki durum oluşmadığını ifade ederek, konunun 1 Ekim 2024'te yapılacak genel görüşme ve Meclis araştırma önergesi gündemine alınacağını belirtti.