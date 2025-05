Ege Saati Gazetesi’nden Burcu Yanar’ın özel haberine göre; Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini, bugün Genel Kurul toplantısında esastan görüşecek. Hayvan hakları savunucuları mahkemeden çıkacak kararı umutla bekliyor. HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder ve Foça Hayvanlara Yardım Derneği Başkanı Elif Çakır, bu yasanın hayvanların yaşam hakkını ihlal ettiğini vurgulayarak, “Bu yasa can dostların ölüm emri” diyerek tepkilerini dile getirdi. Hayvanseverler, çözümün katliam değil; kısırlaştırma, tedavi ve sahiplendirme olduğuna dikkat çekti.

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, “Heyecanla bekliyoruz. Umarım doğru kararlar verilir. Mesela 2028’e kadar belediyelerin barınak yapma hakkı varken hayvanları toplayıp küçücük kümes gibi kafeslere koydular. Herhalde bunları görüyorlar. Anayasa Mahkemesi bir açıklama yapmıştı; her kararda vicdanımızı kullanmamız gerekli demişti. İnşallah kullanırlar. Can dostlar için iyi sonuçlar olur. Çünkü bu kanun can dostların ölüm emrini kapsıyor. Hiç oluru yok. Kanunda güya bir madde var. Hayvanların alınacağı yer 8 metrekare olmalı diye. Hani onlar. Her taraf tıklım tıklım. Bir de öldürüp de siyah poşetlere koyanlar var. Bunu sadece AK Partili belediyeler değil. CHP’li belediyeler de yaptı. Kaç kere baskın yapıldı ve ortaya çıktı. Çünkü topladıkları hayvanları koyacak yer yok. Bu yüzden öldürüyorlar. Bizim dileğimiz hayvanlar kısırlaştırılsın ve yerine bırakılsın. Agresifler ve ısırma yapanları yeri barınaklardır. Ama bizim sokaklarımızda bizlerle senelerdir yaşayan canlarımızı almasınlar. Anayasa mahkemesinden en çok belediyelerin tekrar yuvalandırma yapmadan kısırlaştırma ve tedavi yapmaları konusunda karar vermesini bekliyorum. Bir de pet shopların hiç değilse 5- 10 sene kapatılması gerekli. Yoksa kimse barınaklardan ve sokaktan köpek almaz” ifadelerine yer verdi.

İptal edilmesini bekliyoruz

Foça Hayvanlara Yardım Derneği Başkanı Elif Çakır, “Ülkede bir hayvan hakları sorunu var. Bu hayvanların hakları sorunudur. Bu sorunu biz insanlar yarattık dolayısıyla da bu sorunu ancak biz çözebiliriz. Bu sorunu çözerken de çözüm asla sokakta çaresiz ve savunmasız hayvanların katledilmesiyle ve toplatılmasıyla, barınaklara tıkılmasıyla çözülebilecek bir sorun değildir. Sorun çok daha vicdani, sorumluluk alarak yapılabilecek işlerle ve adımlarla çözülecek bir sorundur. Bunun için yapılabilecek onca şey varken son derece ilkel, vicdani olmayan, merhametsiz çözümleri kabul etmiyoruz ve Anayasa Mahkemesi de buradan bakarak meseleye bu kararı iptal edeceğine inanıyoruz” dedi.