7 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de uluslararası anlaşma, üniversite yönetmeliği ve TÜRKAK tebliği yayımlandı. İşte Resmi Gazete kararlarının tam listesi.

7 Mayıs 2025 tarihli ve 32541 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günün kararları arasında uluslararası bir mutabakat zaptının onayı, üniversiteye ait bir yönetmelik ve Türk Akreditasyon Kurumu'na ilişkin yeni bir tebliğ yer alıyor. Ayrıca Merkez Bankası döviz kuru bilgileri ve çeşitli ilanlar da Resmi Gazete'de duyuruldu.

Yürütme ve İdare Bölümü Kararı

Ortak Türkmen-Türk Okulu Mutabakatı onaylandı

Resmi Gazete'nin 7 Mayıs 2025 tarihli sayısında yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında imzalanan Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okulu'na ilişkin mutabakat zaptı onaylandı.

Karar Sayısı: 9798

9798 İlgili Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı Amaç: Eğitimde uluslararası iş birliğini güçlendirmek

Yeni yönetmelik

Çukurova Üniversitesi'nden Kadın ve Aile Çalışmaları Adımı

Çukurova Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile birlikte merkezin amaçları, görevleri ve çalışma esasları belirlendi.

Yayınlayan: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Hedef: Kadın hakları ve aile yapısı üzerine bilimsel çalışmalar

Türk Akreditasyon Kurumu Tebliği

TÜRKAK 2025/1 Tebliği Yayımlandı

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 2025 yılına ait akreditasyon kullanım ücreti ve paylarına ilişkin usul ve esasları belirlediği yeni bir tebliğ yayımladı.

Tebliğ No: TÜRKAK 2025/1

TÜRKAK 2025/1 Kapsam: Belgelendirme, muayene ve test hizmetleri ücret tarifesi

İlanlar Bölümü

İhale ve Yargı İlanları duyuruldu

Resmi Gazete'de ayrıca aşağıdaki ilan başlıkları da yer aldı:

Yargı İlanları: Mahkeme kararları, duruşma çağrıları

Mahkeme kararları, duruşma çağrıları Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları: Kamu ihalelerine yönelik duyurular

Kamu ihalelerine yönelik duyurular Çeşitli İlanlar: Kamu kurumlarına ait bildirimler

Merkez Bankası Kurları ve DİBS Değerleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 7 Mayıs 2025 tarihli döviz alış-satış kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerlerini açıkladı. Bu bilgiler Resmi Gazete'nin ilan bölümünde detaylı şekilde yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

-- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9798)

YÖNETMELİK

-- Çukurova Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

-- Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2025/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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