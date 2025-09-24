Can Holding soruşturması genişliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin İstanbul Büyükçekmece’deki villasına jandarma tarafından baskın yapıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı sürece müfettiş görevlendirdi.
Can Holding soruşturması derinleşiyor
Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji gibi 121 şirketi bünyesinde bulunduran Can Holding’e yönelik soruşturma giderek büyüyor.
TİM Başkanı’nın evine baskın
16 Eylül sabahı gelen bir ihbar üzerine, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece’deki villasına jandarma baskın düzenledi.
Aile büyük panik yaşadı
Halk TV’nin aktardığına göre, ekipler eve kapıları kırarak girdi. Baskın sırasında Gültepe’nin yurtdışında olduğu, evde eşi ve ailesinin bulunduğu belirtildi. Ailenin büyük korku ve panik yaşadığı ifade edildi.
Bakanlık müfettiş görevlendirdi
Yaşanan gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı süreci incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.
Mustafa Gültepe kimdir?
1968 yılında Trabzon’un Tonya ilçesinde doğan Mustafa Gültepe, halen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yanı sıra İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) başkanlığını yürütüyor.