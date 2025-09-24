Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? ABD menşeili araçlarda fiyat düşüşü bekleniyor

1968 yılında Trabzon’un Tonya ilçesinde doğan Mustafa Gültepe, halen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yanı sıra İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) başkanlığını yürütüyor.

Yaşanan gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı süreci incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

Halk TV’nin aktardığına göre, ekipler eve kapıları kırarak girdi. Baskın sırasında Gültepe’nin yurtdışında olduğu, evde eşi ve ailesinin bulunduğu belirtildi. Ailenin büyük korku ve panik yaşadığı ifade edildi.

16 Eylül sabahı gelen bir ihbar üzerine, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece’deki villasına jandarma baskın düzenledi.

Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji gibi 121 şirketi bünyesinde bulunduran Can Holding’e yönelik soruşturma giderek büyüyor.

Can Holding soruşturması genişliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin İstanbul Büyükçekmece’deki villasına jandarma tarafından baskın yapıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı sürece müfettiş görevlendirdi.

