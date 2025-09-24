Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı bugün saat 14.18’de kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Henüz deprem sonrası can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki vatandaşlardan AFAD’ın uyarılarına dikkat etmeleri istendi.
AFAD’ın uyarısı
AFAD, özellikle artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Vatandaşların deprem anında ve sonrasında güvenli alanlarda bulunmaları tavsiye edildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ