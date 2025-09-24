Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? ABD menşeili araçlarda fiyat düşüşü bekleniyor

Tarih verildi: Kademeli emeklilik için kritik açıklama

Hande Erçel'den yeni ayrılan Hakan Sabancı başka bir ünlü oyuncuyla görüntülendi!

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

AFAD, özellikle artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Vatandaşların deprem anında ve sonrasında güvenli alanlarda bulunmaları tavsiye edildi.

Görüntüler Bangladeş'ten değil İzmir'den! Çöp sorununun içinden çıkılamıyor

Henüz deprem sonrası can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki vatandaşlardan AFAD’ın uyarılarına dikkat etmeleri istendi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı bugün saat 14.18’de kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

