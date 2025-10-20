İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, aralarında eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Mehmet Remzi Sanver ve iş insanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 11 şüpheli, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve malvarlığı aklama suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Can Holding soruşturmasında ikinci dalga operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Aralarında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in de bulunduğu 11 şüpheli, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

88 milyar TL’lik şüpheli para hareketi tespit edildi

MASAK tarafından düzenlenen 22 Mayıs 2025 tarihli Aklama Suçu İnceleme Raporu’na göre, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yıllarında banka hesaplarında yaklaşık 88 milyar TL tutarında kaynağı belirsiz finansal hareketlilik tespit edildi.

Bu kapsamda, aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Betül Can, Zühal Can ve Zafer Özen’in de bulunduğu 16 şüpheliyle birlikte 121 şirkete ait malvarlıklarına el konuldu.

3 zamalı ilde eş zamanlı operasyon

Yeni düzenlenen MASAK raporu sonrası ikinci aşama operasyon, 17 Ekim 2025 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Mehmet Remzi Sanver ve iş insanı Mehmet Kenan Tekdağ ile birlikte Can Holding sahiplerinden Şakir Can’ın eşi Betül Can ve Murat Can’ın eşi Zühal Can da gözaltına alındı.

Şirket merkezleri ve ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

14 şüpheliye adli kontrol talebi

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sevk edilen 11 şüphelinin yanı sıra, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zühal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında adli kontrol kararı talep edildi.

Savcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

Savcılık, “Soruşturma kapsamında delillerin değerlendirilmesine, örgütsel yapının mali bağlantılarının ve para hareketlerinin tespitine yönelik incelemelere kararlılıkla devam edilmektedir” ifadelerine yer verdi.