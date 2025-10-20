İYİ Parti’den ihraç edildikten sonra bağımsız milletvekili olarak görevine devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın CHP’ye katılacağı öğrenildi.

İddia: Ümit Dikbayır CHP’ye katılıyor

İyi Parti’den ihraç edildikten sonra bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP’ye katılıyor.

Sakarya’nın yerel haber sitesi Medyabar’ın aktardığı habere göre, Dikbayır’ın CHP’ye katılma kararı aldığı öğrenildi.

Rozetini Özgür Özel takacak

İddiaya göre, Dikbayır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin ardından partiye katılma kararı aldı.

Dikbayır’a CHP rozetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılacak grup toplantısında CHP lideri Özgür Özel tarafından takılacağı belirtildi.

Haberde, Dikbayır’ın CHP’ye geçiş sürecinde, İyi Parti’den istifa ettikten sonra CHP’ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker’in önemli rol oynadığı ifade edildi.

AK Parti teklifini reddetmişti

Ümit Dikbayır, daha önce yaptığı bir açıklamada AK Parti’den üç kez teklif geldiğini, ancak bu teklifleri kabul etmediğini söylemişti.

Dikbayır’ın CHP’ye katılmasıyla birlikte parlamentoda CHP’nin sandalye sayısının artması bekleniyor.