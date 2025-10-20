Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, iş insanı Arafat Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç örgütü kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “mal varlığını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında yürütülen soruşturmayı genişletti.

Yeni MASAK raporu ve elde edilen deliller üzerine 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli Mersin, Iğdır ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda 26 kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında:

Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl

Eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ

Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

88 Milyar TL’lik Şüpheli Para Hareketi

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 22 Mayıs 2025 tarihli raporunda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin hesaplarında 2020–2021 yılları arasında toplam 88 milyar TL tutarında kaynağı belirsiz finansal hareket tespit edildi.

Başsavcılık, bu işlemlerin örgütlü bir yapı üzerinden yürütüldüğünü ve suç gelirlerinin sisteme dahil edilerek aklandığını belirtti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmişti.

Soruşturmada, Can Holding bünyesinde suç örgütü kurularak nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama eylemleri gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Daha önceki operasyonlarda şirketlere kayyum atanmış, aralarında Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu bazı isimler hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verilmişti.

Soruşturma kapsamında Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Medya Grubu’nun Can Holding’e satış işlemleri mercek altına alındı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Park Holding ve bağlı 18 şirkete kayyum atanmasına karar verdi. Turgay Ciner hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

88 milyar TL’lik şüpheli para hareketi ve medya, enerji, eğitim gibi stratejik sektörlerdeki şirket devralmaları, soruşturmayı Türkiye’de son yılların en kapsamlı mali operasyonlarından biri haline getirdi.