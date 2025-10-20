Berivan KAYA/EGEDESONSÖZ- İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, 9 Kasım’da gerçekleşecek İl Kongresi’nde yeniden aday olacağını açıkladı. İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, İzmir’in cumhuriyetin kalbi olduğunu vurgulayan Doğan, partinin Türkiye’de hak ettiği güçlü rolü İzmir’de göstereceğini belirtti. Kongreye Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu da katılacak.

İYİ Parti’nin 27 Ağustos’ta başlattığı 4. Olağan Kurultay süreci kapsamında, İzmir İl Kongresi 9 Kasım 2025’te Celal Atik Salonu’nda gerçekleşecek. İlçe kongreleri 19 Ekim itibarıyla tamamlandı.

Ülkü Doğan açıklamasında, göreve geldikleri günden bu yana teşkilatın gücünü artırmak için çalıştıklarını belirtti. Doğan, halkın güvenini kazandıklarını ve partinin Türkiye’de susmayan sesi olduğunu vurguladı.

Doğan, İl Kongresi’ne Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katılacağını duyurdu. “Biz cesaretin, aydınlığın tarafındayız. İYİ Parti tek muhalefet partisidir ve çözüm üreten bir vizyon sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğan, yeniden aday olacağını açıklayarak şunları söyledi:

“Bu adaylık, partimizin Türkiye’de hak ettiği güçlü rolü İzmir’de göstermek için kararlı bir adımdır. İzmir, cumhuriyetin kalbidir. Bu şehir Mustafa Kemal’in izinden ayrılmayan, cumhuriyetin değerlerini kalbine nakşetmiştir. İYİ Parti’yi İzmir’in tüm sokaklarına taşıyacağız. İnanırsak kazanırız.”