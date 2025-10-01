İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, Atilla Ciner ve Gökhan Şen hakkında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk kararı verildi. Soruşturmada 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk

Soruşturma kapsamında, AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi ve Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen, mevcut deliller dikkate alınarak tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan isimler

Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, dosya kapsamında elde edilen dijital materyallerin, HTS kayıtlarının ve şirket faaliyetlerine ilişkin incelemelerin devam ettiği, soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturmanın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “suç gelirlerinin aklanması” gibi suçların işlendiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporları doğrultusunda soruşturma açılmış, dosya daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmişti.

Daha önceki tutuklamalar

Soruşturma kapsamında, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da “örgüt kurma”, “yönetme” ve “suç gelirlerinin kaynağını gizleme” suçlarından tutuklanmıştı.

Ayrıca, Ciner Grubu’nun sahibi Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarılmış, şirketlerine TMSF kayyum olarak atanmıştı.