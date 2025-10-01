İzmir Torbalı’da bir işletmeci, belediye yetkilileri hakkında rüşvet iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İmar Müdürü Ç.G.E ve Belediye Başkanı Övünç Demir’in de adı geçen iddialar, soruşturma başlatılmasına yol açtı.

İşletmecinin Suç Duyurusu

Sabah Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, işletmeci, Torbalı Belediyesi’ne ilişkin rüşvet iddialarını savcılığa taşıdı. İddialara göre, bir tekstil firmasına kesilen 120 milyon TL ceza, Belediye Başkanı Övünç Demir’in 10 milyon lira rüşvet karşılığında 60 milyon TL’ye indirildi. İmar ve Yapı Kontrol Müdürü’ne de beşer milyon lira rüşvet verildiği öne sürüldü.

İtirafçı Beyanı

Soruşturma sürecinde M.P. isimli kişi Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek itirafçı oldu. Kendi adına naylon fatura işleri için şirket kurduğunu ve Başkan Demir’in talimatıyla hareket ettiğini belirtti. Başkan Demir ise haberler karşısında sessizliğini koruyor.

Soruşturma İzni Talebi

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Demir ve memurlar hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Şikayetçi işletmecinin avukatı Muzaffer Çevrim de soruşturmanın genişletilmesini istedi. Çevrim, dilekçesinde Güneş Enerji Santrali (GES) projeleriyle ilgili ciddi usulsüzlükler olduğunu belirtti.

Ruhsat Tarihi ve Araç Alımı Çelişkisi

Çevrim’in dilekçesinde, Torbalı Ayrancılar’daki konut projelerinin ruhsat tarihleri ile İmar Müdürü Ç.G.E’nin Peugeot 5008 marka araç alım tarihleri arasındaki uyum dikkat çekti. Bu durum, rüşvet veya usulsüz menfaat ihtimalini gündeme getiriyor.

Talep Edilen İncelemeler

Avukat Çevrim, Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü tarafından Torbalı Belediyesine verilen tüm ruhsatların incelenmesini ve tarafsız bilirkişi atanmasını talep etti. Ayrıca şüpheli memurların ifadelerinin alınarak haklarında soruşturma yürütülmesi istendi.