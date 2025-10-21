İstanbul merkezli yürütülen Can Holding soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 11’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver de yer aldı.

Can Holding dabasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam 26 kişi gözaltına alındı.

Şirket merkezlerinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.

11 kişi tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 26 şüpheliden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan isimler şöyle:

Mehmet Remzi Sanver Mehmet Kenan Tekdağ Mehmet Sıddık Kaya Emin Şahin Nuh Zafer Metin Serap Özgür Abdulselam Yıldız Tuncay Şahin Adnan Yıldız Nurettin Paksoy Mustafa Şahin

Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmanın mali ayağına dikkat çekerek, operasyonun kara para aklama, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları kapsamında genişletildiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların ve mal varlığı incelemelerinin de gündemde olduğu ifade edildi.