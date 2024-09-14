Can Toğulca Spotify Global'de 2. Sırada!

Can Toğrulca, son dönemin yükselen isimlerinden biri olarak "Boş Yere" adlı şarkısıyla uluslararası müzik platformlarında büyük bir çıkış yakaladı. Şarkı, Spotify Viral 50 - Global listesinde 2. sıraya yükselirken, Toğrulca’nın Harbiye Açıkhava'daki Sıla ile gerçekleştirdiği sahne performansı da büyük yankı uyandırdı.

"Boş Yere" ile viral başarı

Can Toğrulca, Sıla’nın sözlerini yazdığı "Boş Yere" adlı şarkısıyla Spotify Viral 50 - Global listesinde hızla yükselerek 2. sıraya yerleşti. Şarkı, sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı ve kısa sürede viral hale geldi. Bu başarı, Can Toğrulca’yı uluslararası müzik sahnesinde dikkat çekici bir konuma getirdi.

Harbiye Açıkhava’da unutulmaz performans

Toğrulca’nın Sıla ile birlikte Harbiye Açıkhava'da sergilediği performans, müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı. İkili, "Boş Yere" şarkısıyla sahnede enerjik bir uyum yakalayarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bu performans, Türk müzik sektöründe önemli bir adım olarak öne çıktı ve Can Toğrulca’nın müzikal yeteneğini daha geniş kitlelere tanıttı.

Yeni şarkısı "İki Nefes" yolda

"Boş Yere" ile elde ettiği başarının ardından Can Toğrulca, müzikal kariyerindeki çeşitliliği ve güçlü yorumculuğunu bir kez daha ortaya koyarak yeni şarkısı "İki Nefes"i dinleyicileriyle buluşturdu. Bestesi Gökhan Tepe, sözleri ise Şebnem Sungur’a ait olan bu çalışma, Toğrulca’nın müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindiğini gösterdi. Şarkı, dinleyiciler arasında hızla popülerleşmeye başladı ve sanatçının müzikal yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.