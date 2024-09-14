Tbmm Başkanı Kurtulmuş Ayşenur Eygi'nin Kanının Takipçisi Olacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kurtulmuş, "Bu vahşi saldırının hesabını uluslararası mahkemelerde soracağız" dedi.

Şehit Ayşenur Ezgi Eygi için taziye ziyareti

Batı Şeria’da İsrail askerlerince şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin Altınkum Mahallesi’ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eygi'nin ailesine başsağlığı diledi. Kurtulmuş’a Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti. Ziyaretin ardından konuşan Kurtulmuş, Eygi’nin verdiği insanlık mücadelesinin unutulmayacağını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

“Şehit Ayşenur’un kanı mukaddestir”

Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamalarda Ayşenur Ezgi Eygi’nin doğrudan hedef alınarak, sol kulağının arkasından vurularak şehit edildiğini belirtti. "Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur kızımızın kanı da o kadar mukaddestir" diyen Kurtulmuş, uluslararası hukuk nezdinde bu vahşetin hesabının sorulacağını söyledi. Türkiye'nin Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsilerin uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

İsrail’in katliamlarına karşı duruş

Ayşenur Ezgi Eygi’nin Amerikan vatandaşı olmasına rağmen, Amerika tarafından herhangi bir hesap sorulmamış olmasının da altını çizen Kurtulmuş, İsrail’in Batı Şeria’daki işgalci tavrına dikkat çekti. Kurtulmuş, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlilere uyguladığı baskı ve şiddetin kabul edilemez olduğunu, bu insanlık ayıbına vicdan sahibi herkesin karşı çıkması gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş, İsrail'in arkasındaki Amerika ve diğer güçlerin bu katliamı desteklediğini de belirtti.

“Rachel Corrie’yi minnetle yad ediyoruz”

Ayşenur Ezgi Eygi’nin şehit edilmesinin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha önce İsrail buldozerleri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie'yi de anarak, Filistin davasına destek veren tüm onurlu insanlara saygılarını sundu. "Rachel Corrie gibi insanlık davası için can verenleri unutmayacağız" diyen Kurtulmuş, Filistin için verilen mücadelenin uluslararası arenada devam edeceğini vurguladı.

"Adalet yerini bulacak"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasının sonunda İsrail’in işlediği bu suçların cezasız kalmayacağını ve uluslararası mahkemelerde hesap sorulacağını belirtti. Kurtuluş, “Türk milleti olarak Ayşenur kızımızın kanının takipçisiyiz” diyerek, adaletin yerini bulması için her türlü çabanın gösterileceğini söyledi.