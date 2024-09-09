Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından Assos'ta gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, tarihi 1500 yıl öncesine dayanan kemikten yapılmış bir iğnelik bulundu. Erken Bizans Dönemi'ne ait bu buluntu, arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Erken Bizans Dönemi’ne ait eşsiz bir buluntu

Assos Ören Yeri’nde, Batı Kilise alanında yapılan kazılarda ortaya çıkan bu değerli iğnelik, kemik iğne, bız ve saç tokası ile birlikte bulundu. Bilim insanları, bu tür objelerin tekstil ve dikiş-nakış işlemlerinde kullanıldığını belirtiyor. Buluntular, o dönemin günlük yaşamına dair önemli bilgiler sunuyor.

ÇOMÜ’nün bilimsel araştırmalarına büyük katkı

Kazı çalışmaları, ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan’ın başkanlığında, 20 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor. Bu çalışmalar, ÇOMÜ’nün bilimsel ve arkeolojik araştırmalarına önemli katkılar sağlarken, üniversitenin topluma sunduğu bilimsel hizmetlerin de altını çiziyor.

Arkeolojiye ışık tutan keşif

ÇOMÜ’nün akademik kadrosu ve öğrencileri, bu kazılarla tarihi mirasın korunmasında ve bilimsel araştırmaların ilerletilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Üniversiteden yapılan açıklamada, bu keşfin ÇOMÜ'nün arkeoloji alanındaki başarılarını bir kez daha gösterdiği belirtilerek, Prof. Dr. Nurettin Arslan ve ekibi tebrik edildi.