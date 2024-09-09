İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin Hama ve Tartus illerindeki birden fazla askeri bölgeye 15 hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Suriye devlet medyası saldırılarda en az 14 kişinin öldüğünü duyurdu.

Resmi haber ajansı Sana'ya konuşan askeri bir kaynak "Pazar akşamı saat 23:20 sularında İsrail düşmanı Lübnan'ın kuzeybatı yönünden bir hava saldırısı başlatarak (Suriye'nin) orta bölgesindeki bir dizi askeri noktayı hedef aldı" dedi.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesaplarında İsrail'e ait savaş uçaklarının Hama ilindeki Misyaf bölgesinde bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ile Tarsus'ta İran destekli gruplara ait askeri noktalara 15 hava saldırısı düzenledi.

Reuters'a konuşan iki bölgesel istihbarat kaynağı da Misyaf yakınlarında bulunan büyük bir askeri araştırma merkezinin birkaç kez vurulduğunu söyledi.

Suriye haber ajansı SANA hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, “Sionist rejimin Suriye topraklarına düzenlediği bu suçlu saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi ve İsrail'in destekçilerini "onu desteklemeyi ve silahlandırmayı durdurmaya" çağırdı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.