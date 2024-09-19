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Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldükten sonra, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldıktan sonra harekete geçti. Bölgeye hızla intikal eden Sahil Güvenlik gemisi TCSG-61, lastik botu durdurarak içindeki 25 kaçak göçmeni güvenli bir şekilde tahliye etti.

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Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bulunan 25 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında 9'u çocuk olduğu belirlendi.

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