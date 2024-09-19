Bu saldırılar dünya gündemini sarsarken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın saldırıdan iki gün önce dikkat çeken bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Bayraktar, "Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik" ifadeleriyle uyarıda bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Siber Saldırısı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi dünya kamuoyunu sarsarken, İsrail son günlerde Lübnan'da da benzer saldırılar gerçekleştirdi. İsrail, Lübnan'daki Hizbullah unsurlarını hedef alarak önce çağrı cihazlarına, ardından telsizlere siber saldırılar düzenledi. Bu saldırılar sonucu, patlamalar meydana gelmiş ve 32 kişi hayatını kaybederken, 4.000'den fazla kişi yaralanmıştı. Bu gelişmeler, uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.

Türkiye’de Benzer Bir Saldırı Riski Var mı?

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği siber saldırılar sonrası, Türkiye'de benzer bir saldırı riski olup olmadığı sorusu gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu iddialara yanıt vererek, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Bu nedenle, çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

Bayraktar'dan Kritik Uyarı

Öte yandan, saldırıdan iki gün önce Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Roket Yarışması'nda yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Bayraktar, "Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması, egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik" sözleriyle Türkiye'nin ulusal güvenliği için küresel konumlama sistemlerinin önemine vurgu yapmıştı.