Sahil güvenlik müdahale etti

Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-506) tarafından tespit edilen lastik bot, Sahil Güvenlik Gemileri ‘TCSG-84’ ve ‘KB-111’ tarafından durduruldu. İçinde 20’si çocuk olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen bulundu.

Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.