Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün başkanlığındaki Türk savunma sanayii heyeti, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da kritik temaslarda bulundu. Gerçekleşen bu ziyaret sırasında, Türkiye ve Endonezya arasında önemli savunma sanayii ürünlerinin siparişine yönelik stratejik anlaşmalar imzalandı.

Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Endonezya’nın Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto’nun katılımıyla gerçekleştirilen törende, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini pekiştiren önemli adımlar attı. Görgün, bu tarihi anı “Türkiye ve Endonezya arasındaki güçlü bağların bir yansıması” olarak nitelendirerek, imzalanan anlaşmaların sadece iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini de olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı.

ASELSAN ve ROKETSAN’dan kritik anlaşmalar

İmzalanan anlaşmalar kapsamında ASELSAN; SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, CENK 4 Boyutlu Arama Radarı, Top Atış Kontrol Sistemi ve Füze Veri Bağı için, ROKETSAN ise SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, ÇAKIR Seyir Füzesi ve MAM-L Mini Akıllı Mühimmat için stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladı. Ayrıca, insansız su üstü araçları, tank modernizasyonu ve füze sistemlerinin bakımı gibi alanlarda da önemli Mutabakat Zaptları (MoU) hayata geçirildi.

Endonezya’nın artan Türk savunma sanayii ilgisi

Bu anlaşmalar, Endonezya’nın Türk savunma sanayii ürünlerine olan ilgisinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Nitekim, 2022 yılında gerçekleştirilen Indo Defence fuarında da Endonezya, Türkiye’den KHAN Balistik Füzesi, ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, Trisula Hava Savunma Sistemi ve ANKA SİHA alımına karar vermişti. Bu anlaşmalarla birlikte Türkiye, savunma sanayii müşteri portföyünü Asya pazarında genişletmeye devam ediyor.

Gelecek için umut verici bir işbirliği

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Endonezya ile bu işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini belirterek, Türk savunma sanayiinin yenilikçi çözümler üretme kapasitesinin dünya çapında tanındığını ve bu işbirliğinin hem bölgesel hem de küresel güvenliğe katkıda bulunacağına inandıklarını ifade etti.