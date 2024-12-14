Türkan Saylan’ın 89. doğum günü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğiyle düzenlenen anlamlı bir programla kutlandı. Anma etkinliğine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Lale Pilatin, ÇYDD Muğla Şube Başkanı Leyla Ural ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Anma programının detayları

Etkinlik, Yılmaz Bozkurt’un arşivinden özel bir resim sergisi ve Prof. Dr. Harun Tepe’nin “Çağdaş Bir Yaşam Nasıl Mümkündür?” başlıklı söyleşisiyle başladı. Türkan Saylan’ın yaşamı ve Türkiye’ye katkıları, katılımcılar tarafından bir kez daha saygı ve özlemle anıldı.

"Topluma değer katmayı ondan öğrendik"

ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Lale Pilatin, Türkan Saylan’la 22 yıl boyunca birlikte çalışma onuruna sahip olduğunu belirterek, “Çağdaşlaşmayı, farkındalık yaratmayı ve karşılık beklemeden topluma değer katmayı ondan öğrendik. Onun açtığı yolda ilerlemekten gurur duyuyoruz” dedi. ÇYDD Muğla Şube Başkanı Leyla Ural ise “Bugüne dek binlerce öğrenciye burs sağladık ve onların meslek sahibi olmasını destekledik. Türkan Saylan’ın adını yaşatmak bizim için bir görevdir” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan vefa mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkan Saylan’ın eğitim ve aydınlanma yolundaki çabalarını hatırlatarak, “Muğla, her zaman demokrasiye, eşitliğe ve aydınlanmaya sahip çıkan bir şehir olmuştur. Türkan Saylan’ın açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Aras, gençlerin geleceğine sahip çıkmanın ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmanın önemine vurgu yaparak, yerel yönetim olarak dezavantajlı bölgelere yönelik sosyal projeleri sürdüreceklerini belirtti.